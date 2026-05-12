Confindustria varate le linee guida del programma e la squadra del presidente designato Matteo Zanetti

Da bergamonews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, durante una riunione del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, il candidato unico Matteo Zanetti ha illustrato le linee guida del suo programma e presentato i membri della squadra di Presidenza. Questi ultimi supporteranno Zanetti nel primo biennio di mandato. La riunione si è svolta nella città di Bergamo, coinvolgendo i membri dell'associazione.

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Bergamo. Nella riunione odierna del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo il candidato unico Matteo Zanetti ha presentato le linee guida del programma e la squadra di Presidenza, che lo affiancherà nel primo biennio di mandato. “Vogliamo continuare ad essere il riferimento delle imprese – ha sottolineato – affiancandole con servizi e strumenti sempre più mirati e portando il nostro contributo su temi chiave come l’innovazione, l’attrattività delle risorse umane, la crescita e la continuità aziendale, in un quadro profondamente mutato e caratterizzato da nuove criticità. Al tempo stesso saremo sempre più motore di sviluppo per il territorio, promuovendo il cambiamento e la capacità di fare sistema sugli obiettivi strategici, guardando al futuro”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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