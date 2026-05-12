Confindustria le reti femminili si incontrano | via alla collaborazione tra Sannio e Valle d’Aosta

Una delegazione di aziende della Rete #IDonna di Confindustria Benevento, guidata da Clementina Donisi, ha visitato la Valle d’Aosta nell’ambito del progetto pilota “D-Factor: Il Fattore Donna nel mondo delle imprese”. L’incontro ha previsto un confronto tra le reti femminili delle due regioni, con l’obiettivo di avviare una collaborazione tra le realtà imprenditoriali coinvolte. La visita si inserisce in un percorso di scambio tra imprese e reti di donne imprenditrici.

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