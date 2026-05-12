Confidenze mostra personale di Giuseppe Fresca

Dal 22 maggio al 28 maggio 2026, Medina Art Gallery presenta la mostra personale CONFIDENZE di Giuseppe Fresca con il testo curatoriale di Lucía Marcos in Via Merulana 220, Roma. L’evento di apertura si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 18:00, presso la galleria.In Confidenze, Giuseppe Fresca.🔗 Leggi su Romatoday.it

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