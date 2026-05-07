confidenze si evolve cambia pelle e diventa nuove confidenze la scommessa su carta web e social

Il 14 aprile segna il lancio di Nuove Confidenze, una nuova versione del magazine che si propone di rinnovarsi completamente. Non si tratta semplicemente di un restyling, ma di un cambiamento che coinvolge carta, web e social, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con i lettori. La testata intende mettere al centro le emozioni e la narrazione, creando un ambiente dinamico e in evoluzione.

Il 14 aprile è l’inizio di un racconto tutto da scrivere: nasce Nuove Confidenze. Non è solo un restyling, ma una scelta radicale: rimettere emozioni e narrazione al centro, trasformando il magazine in un ecosistema vivo. Le storie non restano più confinate sulla carta: si espandono sui social, abitano il digitale e prendono vita nel mondo reale, tra book club e momenti di incontro. Perché le storie che contano non finiscono all’ultima pagina: continuano nel dialogo con le lettrici. Il cuore del nuovo progetto sono le storie d’amore, in tutte le loro forme. Quelle luminose e quelle complicate, quelle che fanno sognare e quelle che costringono a crescere.🔗 Leggi su Panorama.it

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