Cosa: L’inaugurazione di CONFIDENZE, la suggestiva mostra personale dell’artista contemporaneo Giuseppe Fresca, curata da Lucía Marcos.. Dove e Quando: Presso gli spazi espositivi della Medina Art Gallery di Roma (Via Merulana 220), dal 22 al 28 maggio 2026.. Perché: Per compiere un viaggio affascinante all’interno della pittura informale e materica, esplorando l’intimo confine tra il gesto creativo dell’artista e lo sguardo attento dello spettatore.. Il fermento culturale e artistico della capitale si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento espositivo dedicato agli amanti della pittura contemporanea e della ricerca visiva. Nel cuore vibrante del quartiere Esquilino, la Medina Art Gallery si prepara ad accogliere un progetto che fa dell’indagine materica e dell’energia gestuale i propri cavalli di battaglia.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’arte informale di Giuseppe Fresca a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il barocchetto nell’arte di Giuseppe VarottiHa aperto alla Galleria de’ Fusari la mostra ’Giuseppe Varotti’ che raccoglie 27 opere inedite del pittore bolognese settecentesco, con dipinti,...

Pasqua 2026: arte e fede si fondono nella Chiesa di San GiuseppeLa Chiesa di San Giuseppe al Corso a Reggio Calabria si trasforma in un palcoscenico vivente dove arte, fede e tradizione si intrecciano per...

Si parla di: Roma: Giuseppe Fresca. Confidenze - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio; Giuseppe Fresca — Confidenze: mostra personale alla Medina Art Gallery.

Giuseppe Fresca. ConfidenzeMedina Art Gallery presenta la personale di Giuseppe Fresca: una ricerca pittorica sul rapporto diretto con la materia e sul processo. itinerarinellarte.it