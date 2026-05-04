Avellino | domani il primo confronto tra i candidati sindaco su Rai Tre

Domani alle 13:15 andrà in onda su Rai Tre il primo confronto tra i candidati alla carica di sindaco di Avellino. La discussione rappresenta il primo appuntamento ufficiale tra i concorrenti in questa campagna elettorale. È previsto che si affrontino sui temi principali legati alla città e alle proposte per il futuro. L'evento sarà trasmesso in diretta, offrendo agli spettatori un momento di confronto tra le diverse posizioni.

Domani alle 13:15 andrà in scena il primo confronto diretto tra i candidati alla carica di sindaco di Avellino. L'appuntamento è su Rai Tre, nell'ambito della Tribuna Elettorale per le Comunali 2026.Il debutto pubblico dei candidatiSi tratta del primo faccia a faccia televisivo della campagna.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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