Visioni Reggio confronto tra i candidati a sindaco | l' iniziativa targata Confesercenti

Sabato 2 maggio alle 18 si svolgerà presso il Rooftop Didimos Town Hotel l’evento organizzato da Confesercenti Reggio Calabria, intitolato “Visioni Reggio”. L’iniziativa prevede un confronto tra i candidati a sindaco della città, offrendo loro l’opportunità di presentare le proprie proposte e rispondere alle domande dei partecipanti. L’appuntamento è aperto al pubblico e mira a favorire un dialogo diretto tra i candidati e i cittadini.

Confesercenti Reggio Calabria promuove “Visioni Reggio”, un incontro con i candidati a sindaco della città, in programma sabato 2 maggio alle ore 18 presso il Rooftop Didimos Town Hotel.L’iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione avviato con il documento strategico “Visione Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Visioni a confronto. Incontro pubblico con i candidati a Sindaco di Arezzo” Arezzo, confronto tra i candidati sindaco e il mondo del terziarioArezzo, 17 aprile 2026 – Arezzo, confronto tra i candidati sindaco e il mondo del terziario Sala gremita in Confcommercio per l’incontro con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dall’Emilia Romagna alla Calabria, La visione di San Prospero torna a splendere nel museo diocesano di Reggio · ilreggino.it; Elezioni a Reggio, primo confronto tra i candidati Sindaco promosso da Confindustria e Cna; Insieme per costruire il futuro: a Cosenza il 1° Interclub Calabria; Reggio Futura, confronto sulla rigenerazione urbana: Cannizzaro e Scopelliti tracciano la visione per la città. Visioni Reggio, Confesercenti promuove il confronto tra i candidati sindaco di Reggio Calabria | INFOConfesercenti Reggio Calabria promuove Visioni Reggio, un incontro con i candidati a sindaco della città, in programma sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Rooftop Didimos Town Hotel. L’ini ... strettoweb.com Elezioni a Reggio, primo confronto tra i candidati Sindaco promosso da Confindustria e CnaL’iniziativa organizzata da Confindustria Rc e Cna Rc, dal titolo Tra i programmi della politica e le esigenze delle imprese, nasce con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito elettorale i te ... citynow.it Chi sarà il prossimo sindaco di Reggio Calabria La campagna elettorale entra nel vivo! Il 24 e 25 maggio i reggini saranno chiamati a scegliere tra due visioni opposte per il futuro della città. Domenico Battaglia (centrosinistra), attuale sindaco f.f., punta - facebook.com facebook "Dal Quadro al Libro: Parole e Visioni in Corsa tra Arte e Letteratura, tra Pinacoteca, Biblioteca e Castello" dlvr.it/TS35Nz reggiocal.it #reggiocal x.com