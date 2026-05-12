Durante una conferenza stampa, il calciatore della Lazio ha parlato della finale di Coppa Italia in programma contro l’Inter, affermando che la squadra si merita questa vittoria dopo le numerose difficoltà affrontate nel corso della stagione. Ha aggiunto, con tono deciso, che sarebbe disposto a perdere un dito pur di conquistare il trofeo. Le sue parole hanno seguito l’annuncio della partita, che si terrà domani sera.

di Alberto Petrosilli Conferenza stampa Zaccagni: l’esterno della Lazio ha presentato la finale di Coppa Italia di domani contro l’Inter. Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio, interviene in conferenza stampa alla vigilia della partita valida per la finale di Coppa Italia Frecciarossa contro l’ Inter. Le sue parole: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter CONDIZIONI E PERCORSO – «Mi sento bene, ho recuperato dal colpo preso. Abbiamo fatto bel percorso battendo squadre forti, dobbiamo scendiamo in campo per prenderci la Coppa». MERITI – «Ci meritiamo la coppa per tutte le difficoltà che abbiamo attraversato quest’anno, come diceva il mister.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Zaccagni: «Ci meritiamo questa Coppa dopo tutte le difficoltà affrontate. Rinuncerei a qualche dito per vincere»

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Zaccagni: Per quello che abbiamo passato, ci meritiamo questa coppaMattia Zaccagni, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la supersfida dell’Olimpico: ecco le parole del capitano biancoceleste. lazionews.eu