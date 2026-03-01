Conferenza stampa Sommer post Inter Genoa | Normale non essere sempre al top nel derby abbiamo l’obiettivo di vincere Dopo il Bodo ci siamo parlati

Dopo la vittoria contro il Genoa in campionato, il portiere dell’Inter ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato delle sfide della squadra e delle recenti discussioni con i compagni dopo la partita contro il Bodo. Ha sottolineato che non è sempre possibile essere al massimo, e ha ricordato l’obiettivo di vincere il derby.

Inter, Sommer: Bello vedere la squadra giocare così. Milan? Derby da vincere sempreNon solo Cristian Chivu. In conferenza stampa nel post partita di Inter-Genoa si è presentato anche Yann Sommer. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: E' stata una ... fcinter1908.it

