Il tecnico della Lazio ha tenuto una conferenza stampa per presentare la finale di Coppa Italia in programma domani sera contro l’Inter. Ha sottolineato l’importanza dell’umiltà e ha affermato che bisogna credere fino in fondo, anche contro una squadra forte. Ha anche commentato la personalità di un giocatore dell’Inter, ritenendola un grande vantaggio per la sua squadra. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni.

di Alberto Petrosilli Conferenza stampa Sarri: il tecnico della Lazio ha presentato la finale di Coppa Italia in programma domani sera contro l’Inter. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa ad un giorno dal match valido per la finale do Coppa Italia Frecciarossa contro l’ Inter. Le sue parole: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter CATALDI E DUBBIO IN MEDIANA – «Ha fatto il primo allenamento con noi, sta meglio ma le condizioni mediche sono un conto e quelle atletiche un altro. Non può fare uno spezzone lungo di partita. Ho otto dubbi dopo la gara di sabato, abbiamo fatto male a livello collettivo e non individuale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Sarri: «Serve umiltà, ma contro l’Inter dobbiamo crederci fino alla follia. Chivu ha una bella personalità e un grande vantaggio»

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