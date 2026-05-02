Alla vigilia della partita tra Bologna e Cagliari, il tecnico della squadra sarda ha tenuto una conferenza stampa. Ha affermato che il campionato si decide nelle prossime gare e ha sottolineato che il vantaggio in classifica non rappresenta una garanzia, ma comporta una grande responsabilità. Le sue parole sono state rivolte a preparare la squadra in vista della 35ª giornata di Serie A 202526.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Bologna Cagliari: «Il nostro campionato si decide adesso. Il vantaggio non è una sicurezza ma una grande responsabilità»

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