Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del derby della Madonnina della 28ª giornata di Serie A 202526. Ha affermato che la squadra deve esprimere la propria miglior versione, sottolineando che l’identità e le ambizioni costruite finora permettono di affrontare la partita con serenità. La partita si giocherà domani presso lo stadio meneghino.

Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan Inter: «Dobbiamo essere la nostra miglior versione ma l'identità e le ambizioni che ci siamo costruiti ci permettono di essere sereni»

Conferenza stampa Chivu post Como Inter: «Con Fabregas ci rispettiamo, entrambi ci siamo accontentati del pareggio»

