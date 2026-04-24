A due giorni dalla partita contro il Genoa, il tecnico dei lariani ha parlato in conferenza stampa, confermando che Douvikas sta bene e sottolineando l’ottimo lavoro di De Rossi. Ha inoltre riferito di aver dormito serenamente dopo la sconfitta con l’Inter. La sfida del 34° turno di Serie A è ormai alle porte e il tecnico ha esposto le sue valutazioni sulla condizione dei giocatori e sulla preparazione della squadra.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Fabregas pre Genoa Como: «Douvikas sta bene, De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro! Dopo il KO con l’Inter ho dormito sereno»

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