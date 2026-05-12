Conferenza nazionale dei Garanti territoriali dei detenuti Ciambriello | Il carcere non è una caserma

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza nazionale dei Garanti territoriali dei detenuti, il rappresentante ha affermato che il carcere non deve funzionare come una caserma. Nel corso dell'incontro si è parlato anche del recente riassetto delle direzioni generali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con l'istituzione di due nuove strutture: una dedicata alle specialità del corpo di polizia penitenziaria e l'altra ai servizi logistici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sul recente riassetto delle direzioni generali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziario, il provvedimento dove sono state istituite due nuove direzioni generali; quello delle specialità del corpo di polizia del penitenziario e quella dei servizi logistici del corpo penitenziario, sono.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

209° Anniversario Polizia Penitenziaria: ospiti le Garanti dei detenuti209° Anniversario della Polizia Penitenziaria: a Napoli la presenza delle Garanti Regionali di Calabria e Abruzzo, segno di una rete istituzionale...

Leggi anche: “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web