Conferenza nazionale dei Garanti territoriali dei detenuti Ciambriello | Il carcere non è una caserma

Durante una conferenza nazionale dei Garanti territoriali dei detenuti, il rappresentante ha affermato che il carcere non deve funzionare come una caserma. Nel corso dell'incontro si è parlato anche del recente riassetto delle direzioni generali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con l'istituzione di due nuove strutture: una dedicata alle specialità del corpo di polizia penitenziaria e l'altra ai servizi logistici.

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