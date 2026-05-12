Conferenza nazionale dei Garanti territoriali dei detenuti Ciambriello | Il carcere non è una caserma
Durante una conferenza nazionale dei Garanti territoriali dei detenuti, il rappresentante ha affermato che il carcere non deve funzionare come una caserma. Nel corso dell'incontro si è parlato anche del recente riassetto delle direzioni generali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con l'istituzione di due nuove strutture: una dedicata alle specialità del corpo di polizia penitenziaria e l'altra ai servizi logistici.
Sul recente riassetto delle direzioni generali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziario, il provvedimento dove sono state istituite due nuove direzioni generali; quello delle specialità del corpo di polizia del penitenziario e quella dei servizi logistici del corpo penitenziario, sono.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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