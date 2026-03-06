Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani la garante dei detenuti contro il piano Delmastro

La garante dei detenuti della Regione ha commentato l’annuncio di spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna, definendo questa misura una violazione dei diritti umani. Secondo Irene Testa, questa decisione potrebbe peggiorare una situazione carceraria già critica e al limite del collasso. La sua posizione si basa sulla preoccupazione per le condizioni e le implicazioni legate al trasferimento.

"Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani". Secondo Irene Testa, garante per i detenuti della Regione, l'attuazione del piano annunciato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro "rischia di aggravare una situazione già al collasso". Se il progetto del governo venisse attuato, le persone in 41-bis nelle carceri sarde salirebbero a 240. Un terzo del totale nazionale. "Oltre allo spazio manca tutto, dal personale ai medicinali", ha spiegato Testa a Ilfattoquotidiano.it. "Il ministro Nordio sostiene che possiamo contenere ancora un altro centinaio di carcerati: sì, se li mettiamo nei sottoscala o li ammassiamo nelle celle il posto si trova sempre.