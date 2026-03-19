209° Anniversario Polizia Penitenziaria | ospiti le Garanti dei detenuti

In occasione del 209° anniversario della Polizia Penitenziaria, a Napoli si sono riunite le Garanti Regionali dei detenuti provenienti dalla Calabria e dall’Abruzzo. La cerimonia ha visto la partecipazione delle rappresentanti istituzionali di queste due regioni, rafforzando la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte nella tutela dei diritti dei detenuti. La presenza delle Garanti sottolinea l’importanza di un dialogo tra istituzioni diverse in ambito penitenziario.

209° Anniversario della Polizia Penitenziaria: a Napoli la presenza delle Garanti Regionali di Calabria e Abruzzo, segno di una rete istituzionale sempre più solida. La celebrazione del 209° Anniversario della Polizia Penitenziaria ha trasformato Piazza del Plebiscito in un luogo di riconoscimento pubblico, memoria istituzionale e impegno civile. Alla presenza delle più alte cariche dello Stato, la festa nazionale del Corpo ha assunto quest’anno un valore ulteriore grazie alla partecipazione congiunta della Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale della Calabria, avv. Giovanna Francesca Russo, e della Garante regionale dell’Abruzzo, avv. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - 209° Anniversario Polizia Penitenziaria: ospiti le Garanti dei detenuti Articoli correlati 209° anniversario della Polizia Penitenziaria, Nordio a NapoliIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arriva in Piazza del Plebiscito a Napoli in occasione della celebrazione del 209° Annuale della Polizia... Leggi anche: Polizia penitenziaria: a Napoli con il ministro Nordio le celebrazioni per i 209 anni del Corpo Tutti gli aggiornamenti su Anniversario Polizia Penitenziaria Temi più discussi: Dispositivo temporaneo di circolazione in piazza del Plebiscito e strade limitrofe per il 209°Anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria; 209° Annuale, il ministro Nordio alla cerimonia a Napoli; Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro con una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria nel 209° anniversario di fondazione del Corpo; 209° anniversario della Polizia Penitenziaria, Nordio a Napoli. Polizia penitenziaria, tra servizio e umanità, a Teramo la celebrazione del 209° anniversario del corpoTeramo. Un anniversario che unisce l’Italia sotto il segno del servizio e della responsabilità. Mentre a Napoli, nella cornice istituzionale ... abruzzolive.it Meloni: anniversario Polizia Penitenziaria, 'Grazie per il servizio fondamentale'(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mar - Oggi celebriamo i 209 anni della fondazione della Polizia Penitenziaria: donne e uomini che ogni giorno ... ilsole24ore.com Oggi la Polizia Penitenziaria celebra il 209° anniversario della sua fondazione. Tantissimi Auguri a tutte le donne e gli uomini del Corpo impegnati quotidianamente al servizio dello Stato e della collettività. - facebook.com facebook Nel 209esimo anniversario, auguri alla Polizia Penitenziaria e un ringraziamento speciale ai nostri agenti che lavorano nel carcere del Bassone di Como. x.com