Condannata per adulterio in Egitto l’appello di Nessy Guerra al governo | Faccia tornare me e mia figlia in Italia
Nessy Guerra, donna originaria di Sanremo, ha chiesto al governo italiano di intervenire per farle tornare in Italia insieme a sua figlia. È stata condannata in Egitto a sei mesi di carcere e lavori forzati con l’accusa di adulterio, a seguito di una denuncia da parte dell’ex marito, un cittadino italo-egiziano. La donna ha riferito di vivere nel timore e di mantenere la propria identità nascosta.
(Adnkronos) – "Viviamo nella paura e continuiamo a nasconderci". Parla così all’Adnkronos Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo condannata in Egitto a sei mesi di carcere e lavori forzati per adulterio dopo la denuncia dell’ex marito, l’italo-egiziano Amer Hamouda. La donna, in un'intervista all'Adnkronos, chiede un intervento del governo italiano per poter rientrare in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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In onda Tra la vicenda choc di Nessy Guerra, condannata per adulterio in Egitto - raggiunta da una proposta di contratto da sottomessa dall’ex - e gli sviluppi di Garlasco Con @MauroMazzaRai x.com
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