Condannata per adulterio in Egitto l’appello di Nessy Guerra al governo | Faccia tornare me e mia figlia in Italia

Nessy Guerra, donna originaria di Sanremo, ha chiesto al governo italiano di intervenire per farle tornare in Italia insieme a sua figlia. È stata condannata in Egitto a sei mesi di carcere e lavori forzati con l’accusa di adulterio, a seguito di una denuncia da parte dell’ex marito, un cittadino italo-egiziano. La donna ha riferito di vivere nel timore e di mantenere la propria identità nascosta.

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