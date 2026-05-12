Condannata per adulterio in Egitto l’appello di Nessy Guerra al governo | Faccia tornare me e mia figlia in Italia

Da webmagazine24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessy Guerra, donna originaria di Sanremo, ha chiesto al governo italiano di intervenire per farle tornare in Italia insieme a sua figlia. È stata condannata in Egitto a sei mesi di carcere e lavori forzati con l’accusa di adulterio, a seguito di una denuncia da parte dell’ex marito, un cittadino italo-egiziano. La donna ha riferito di vivere nel timore e di mantenere la propria identità nascosta.

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(Adnkronos) – "Viviamo nella paura e continuiamo a nasconderci". Parla così all’Adnkronos Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo condannata in Egitto a sei mesi di carcere e lavori forzati per adulterio dopo la denuncia dell’ex marito, l’italo-egiziano Amer Hamouda. La donna, in un'intervista all'Adnkronos, chiede un intervento del governo italiano per poter rientrare in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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