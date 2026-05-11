Un appello urgente arriva da una donna che si trova in Egitto con la figlia. La donna esprime preoccupazione per la sicurezza della bambina nel caso in cui venga arrestata. Chiede di poter tornare in Italia, temendo per la propria incolumità e quella della figlia. La situazione ha attirato l’attenzione, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali accuse o procedimenti legali in corso.

“ Temo per mia figlia. Se mi arrestano lei resta qui. E io non so cosa potrebbe succederle”. È un appello carico di paura quello lanciato da Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo condannata in Egitto per adulterio, che in un’intervista al Messaggero racconta di vivere nascosta insieme alla figlia nel timore di essere arrestata. La donna chiede di poter rientrare in Italia con la bambina, spiegando che proprio la figlia rappresenta oggi la sua maggiore preoccupazione. “Lei non può lasciare l’Egitto perché il padre ha ottenuto un divieto di espatrio sulla bambina. In pratica non può uscire dal Paese fino ai 21 anni, che qui è la maggiore età.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Temo per mia figlia, fateci tornare in Italia”, l’appello di Nessy Guerra per lasciare l’Egitto

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