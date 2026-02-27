Al via il bando del XVII Concorso Giana Anguissola di narrativa inedita per ragazzi e per ragazze

È stato aperto il bando per la diciassettesima edizione del Concorso Giana Anguissola di narrativa inedita dedicato ai giovani lettori. Il concorso mira a premiare scritti originali di autori emergenti o esordienti e rappresenta un’opportunità importante per chi desidera farsi conoscere nel panorama letterario giovanile. La partecipazione è aperta a tutti gli autori che presentano opere inedite rivolte a ragazzi e ragazze.

Negli ultimi anni, infatti, alcune delle opere segnalate nell'ambito del concorso sono state in seguito pubblicate da importanti case editrici. È il caso dei romanzi Chi li ha visti? di Emanuela Da Ros (Piemme), 14 di Malusa Kosgran (Lapis) e Il narratore di marciapiedi di Maurizio Giannini (Risfoglia Editore). Nel 2024 sono arrivati in libreria La figlia del gigante di Ilaria Mattioni (Feltrinelli Junior) e Come un dente di leone di Attilio Facchini (Rizzoli), vincitori rispettivamente della XIII e XIV edizione del Concorso. Il romanzo di Mattioni ha vinto l'edizione 2025 del Premio Campiello Junior.