Concerto Tradizione e Contemporaneità a Gravina in Puglia

Da baritoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio alle ore 20 si terrà a Gravina in Puglia il concerto intitolato “Tradizione e Contemporaneità” con l’Orchestra Sinfonica di Puglia e Basilicata. L’evento proporrà un percorso musicale che attraversa diverse epoche e stili, offrendo ai presenti un’esperienza che combina elementi tradizionali e moderni. L’appuntamento si svolgerà presso una location di riferimento della città, con ingresso libero o a pagamento, a seconda delle modalità indicate dagli organizzatori.

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Sarà un viaggio musicale tra epoche, linguaggi e suggestioni quello proposto dall’Orchestra Sinfonica di Puglia e Basilicata in occasione del concerto “Tradizione e Contemporaneità”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 20.30 presso l’Area Fiera San Giorgio, nell’ambito della Stagione.🔗 Leggi su Baritoday.it

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