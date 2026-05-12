Concerto Tradizione e Contemporaneità a Gravina in Puglia

Venerdì 15 maggio alle ore 20 si terrà a Gravina in Puglia il concerto intitolato “Tradizione e Contemporaneità” con l’Orchestra Sinfonica di Puglia e Basilicata. L’evento proporrà un percorso musicale che attraversa diverse epoche e stili, offrendo ai presenti un’esperienza che combina elementi tradizionali e moderni. L’appuntamento si svolgerà presso una location di riferimento della città, con ingresso libero o a pagamento, a seconda delle modalità indicate dagli organizzatori.

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