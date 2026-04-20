Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia | 732ª edizione tra tradizione imprese e territorio

A Gravina in Puglia si sta svolgendo la 732ª edizione della Fiera di San Giorgio, un evento che si tiene ogni anno e rappresenta una tradizione radicata nel territorio. La manifestazione coinvolge numerose imprese locali e richiama visitatori da diverse zone, mantenendo vivo il legame tra storia e comunità. La fiera si svolge in una cornice che celebra la lunga continuità di questa tradizione nel tempo.

Esistono radici capaci di attraversare i secoli mantenendo intatta la linfa vitale: la Fiera di San Giorgio è il monumento vivente di questa persistenza, l’istituzione che vanta la genesi più remota e la durata più solida dell’intero panorama territoriale. A Gravina in Puglia, la 732ª edizione si.🔗 Leggi su Baritoday.it

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