Conceicao racconta | Allenare il Milan non è facile la società non mi ha protetto dai rumors

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore portoghese, attualmente alla guida di una squadra in Arabia Saudita, ha ripercorso la sua esperienza come allenatore del Milan in un’intervista pubblicata oggi. Ha detto che allenare il club non è stato semplice e ha aggiunto di non aver ricevuto protezioni dall’ambiente societario contro i rumors che circolavano. Le sue dichiarazioni sono state riportate da un quotidiano nazionale.

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