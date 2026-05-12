L’allenatore del Milan ha affermato che allenare la squadra è difficile a causa dell’instabilità ambientale e della mancanza di protezioni da parte del club. Recentemente, ha partecipato a un evento in cui ha celebrato la vittoria della Supercoppa, fumando un sigaro. In un’intervista, ha anche criticato direttamente la società, definendo la situazione complicata e poco favorevole per il lavoro del team tecnico.

Era il 30 dicembre 2024, quando il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia che Sergio Conceição avrebbe guidato la squadra fino al termine della stagione. Una scelta che era nell’aria ormai da diverse settimane: il suo connazionale, Paulo Fonseca, aveva raccolto soltanto 27 punti nelle prime 18 partite di campionato, condannando il Diavolo a una stagione fallimentare. Il nuovo tecnico ha un buon impatto con il mondo rossonero, come testimonia la Supercoppa Italiana vinta a Riyadh a una settimana dal suo insediamento in panchina. Da lì, tuttavia, non sono più arrivati risultati e prestazioni degne di nota. Conceição viene esonerato al termine della stagione dopo aver condotto la squadra all’ottavo posto in classifica, con 36 punti in 21 partite (11 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), per una media di 1,71pt a gara.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conceição: “Non è facile allenare il Milan. Troppa instabilità ambientale, il club non ci ha protetti”

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CONCEICAO CONTRO LA DIRIGENZA! SOGNI, REALTÀ E VELENI TRA KEAN E FULLKRUG | Mattino Milan

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