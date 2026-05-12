L’ex allenatore del Milan ha commentato le recenti tensioni all’interno della squadra, sottolineando come, dopo la vittoria in Supercoppa, un pareggio contro il Cagliari abbia scatenato voci sul suo possibile sostituto. Ha affermato che se la società non si dimostra forte, anche lo spogliatoio ne risente, suggerendo che le difficoltà del club influenzano direttamente l’atmosfera tra i giocatori. La situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi.

Schietto, come da copione. In parte affilato, ma attento soprattutto a difendere il proprio lavoro, più che a lanciare accuse. Sergio Conceiçao in un'intervista a La Repubblica è tornato a parlare di Milan. Quel Milan che aveva portato a vincere la Supercoppa, ma che poi è naufragato nei mesi successivi. Fino al suo esonero. "Ero stato chiamato per portare a termine un lavoro in cui Fonseca aveva trovato difficoltà e ho trovato un gruppo che voleva lavorare: c'era la Supercoppa italiana in Arabia, abbiamo battuto Juve e Inter e l'abbiamo vinta. Sono comunque stati sei mesi positivi", racconta il portoghese. Poi arrivano le note dolenti: "Non è facile fare l'allenatore del Milan.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conceiçao: "Milan in crisi? Se la società non è forte, non può esserlo neanche lo spogliatoio"

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