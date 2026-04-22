Durante la Pasqua, Volterra ha registrato un buon afflusso di visitatori, portando un po’ di vitalità alla città. Tuttavia, molti residenti e operatori del settore turistico esprimono preoccupazioni riguardo all’incertezza causata dal rincaro dei costi e dalla situazione internazionale. Questi elementi alimentano dubbi sul futuro del turismo locale, che rischia di rallentare se le condizioni non migliorano.

Pasqua ha sorriso a Volterra con un buon flusso di visitatori, ma sul futuro del turismo locale pesano le ombre dell’instabilità internazionale e del caro vita. Il bilancio positivo delle festività appena trascorse non basta a rassicurare i rappresentanti di Confcommercio, che guardano con apprensione ai prossimi mesi. Il presidente di Confcommercio Volterra, Sergio Brizi, non nasconde le proprie preoccupazioni per un quadro complessivo che rischia di frenare le partenze: ""Il periodo pasquale è andato bene, con un buon flusso turistico. Tuttavia siamo tutti preoccupati per l’attuale situazione geopolitica e per l’aumento del costo del carburante, che sta portando le persone a viaggiare meno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasqua positiva ma tanti dubbi: "Caro vita e troppa instabilità. Così rischiamo di frenare"

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