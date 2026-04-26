Dopo la partita tra Milan e Juventus, Francisco Conceição ha commentato il risultato di pareggio, affermando che si tratta di un risultato che ci sta. L’attaccante della squadra torinese ha aggiunto di essere determinato a migliorare e a dimostrare la sua crescita nelle prossime gare. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a 'Sky Sport' poco dopo il fischio finale.

Francisco Conceição, attaccante bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: “Per noi non era quello che volevamo. Penso che abbiamo avuto opportunità per fare gol, eravamo l’unica squadra che voleva vincere. Però un pareggio ci sta”. Su quanto è cresciuto: “Non hanno ancora visto il miglior Conceiçao. Sarò più forte in futuro e lo dimostrerò”. Su dove può ancora migliorare: “Posso fare più gol, perché un giocatore con la mia qualità deve finire con tanti gol perché so di avere la qualità per farlo”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conceicao dopo Milan-Juventus: “Pareggio che ci sta. Sarò più forte in futuro e lo dimostrerò”

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