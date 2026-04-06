Dopo la vittoria contro il Milan, l’allenatore del Napoli ha commentato le aspirazioni della sua squadra parlando della Champions League. Ha posto l’accento sul fatto che se il Milan mira a questa competizione, anche il Napoli dovrebbe considerarla un obiettivo. Le dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di Dazn e sono state riportate subito dopo il match tra le due squadre.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Milan Napoli-Milan, Conte a Dazn. Ancora defezioni, oggi anche Hojlund, però rimane il grande spirito e l’energia dei giocatori entrati dalla panchina “ Sicuramente lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia perché quello che non bisogna dimenticare è che bisogna dire grazie a tutti i ragazzi che hanno sopperito alle assenze. Oggi avevamo ancora 5 assenze fondamentali di titolari oltre Hojlund. Penso che la cosa straordinaria questa squadra l’abbia fatta nel momento delle tante assenze. Penso ad Elmas che oggi è entrato nel finale che è stato protagonista assoluto del periodo difficile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Se la Champions è l’obiettivo del Milan perché non dovrebbe esserlo per il Napoli?”

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