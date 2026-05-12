Conceicao | Al Milan sarebbe servita più protezione da parte del club Ecco perché

Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan ora alla guida di una squadra in Saudi Pro League, ha espresso alcune considerazioni sulla protezione offerta dal club ai suoi allenatori. In un'intervista, ha detto che il Milan avrebbe avuto bisogno di più supporto e tutela da parte della società durante il suo periodo in rossonero. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione sulle dinamiche interne al club.

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Poi, però, la sua esperienza con il Diavolo non è andata bene: crollo in campionato (torneo finito all'ottavo posto, fuori dalle coppe europee) e sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna (0-1). Il 29 maggio 2025, dunque, la risoluzione consensuale del suo accordo con il Milan per far posto a Massimiliano Allegri. Conceicao - che attualmente siede sulla panchina dell'Al-Ittihad, nella Saudi Pro League araba - ha ricordato, in un'intervista in esclusiva concessa al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, le difficoltà avute nella sua breve esperienza di sei mesi in rossonero. Qualcuno lo ha aiutato nel suo compito; altri, evidentemente, no.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Conceicao: “Al Milan sarebbe servita più protezione da parte del club. Ecco perché” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Francisco Conceicao est le seul joueur qui m’a procuré du plaisir ce soir : Un vrai joueur Notizie correlate Moretto: “Il Milan non è tra i club più vicini a Valdepenas, ecco perché”Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato voluto spendere alcune parole... Leggi anche: Calciomercato, ecco perché Zaniolo al Milan sarebbe un colpo targato Paolo Maldini Argomenti più discussi: La versione di Conceiçao: Lo spogliatoio soffre senza una società forte; Sergio Conceicao e il tourbillon Milan: Partite, voci, social, tifosi, è stata dura; Juventus, la Champions decide anche il futuro di Conceiçao: il Liverpool lo vuole; Juventus sprecona: 1-1 in casa con l’Hellas Verona, Milan sempre terzo. Conceição a Repubblica sui suoi mesi al Milan: Pulisic e Gabbia erano leader per l’esempio che davano, ma non erano gli unici. L’instabilità ambientale arriva anche in spogliatoio. Ci sarebbe servita grande protezione da parte del club x.com [Romano] È tempo di riflessione sui cambiamenti che verranno all'AC Milan. Il club sta valutando vari candidati in vista della finestra di trasferimenti e della prossima stagione, mentre attende l'esito della Champions League. Un nome su cui tenere d'occhio è q reddit Conceicao racconta: «Allenare il Milan non è facile, la società non mi ha protetto dai rumors». Le parole del tecnico portogheseConceicao racconta: «Allenare il Milan non è facile, la società non mi ha protetto dai rumors». Le parole del tecnico portoghese ... calcionews24.com