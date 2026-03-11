Pochi dubbi Corpo trovato in un fossato chi è | la scoperta dopo tanti mesi

Un agricoltore che stava lavorando con il suo trattore lungo una strada ha scoperto un corpo in un fossato. La scoperta è avvenuta durante un normale pomeriggio di lavoro, senza preavviso. La polizia si è recata sul posto per i rilievi e ha iniziato le indagini per identificare la persona trovata. La scena è stata messa sotto sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti.

Il ritrovamento è avvenuto quasi per caso, durante un normale pomeriggio di lavoro nei campi. Un agricoltore, impegnato a manovrare il suo trattore su un terreno vicino alla carreggiata, ha notato qualcosa di insolito in un fossato lungo la strada. Avvicinandosi ha capito subito che non si trattava di un semplice oggetto abbandonato, ma di un corpo umano in avanzato stato di decomposizione. La scoperta ha fatto scattare immediatamente l’allarme. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Chieri, insieme ai vigili del fuoco e al magistrato di turno. L’area è stata isolata e la strada Buttigliera, nel territorio di Chieri, nella città metropolitana di Torino, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi necessari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

“È lui”. Corpo trovato carbonizzato in auto, la terribile scoperta: chi è la vittimaÈ stato identificato il corpo trovato carbonizzato in un’auto nella notte del 14 settembre in un parcheggio di Sermoneta Scalo, in provincia di...

Chieri: trovato il corpo di Bellini dopo 8 mesiNel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, un agricoltore ha scoperto il corpo decomposto di Eric Bellini in un fosso a Chieri.

Una raccolta di contenuti su Pochi dubbi

Temi più discussi: C'è un cadavere decomposto nel fossato accanto alla strada: forse è di un uomo scomparso 8 mesi fa, vittima di un incidente; Jeffrey Epstein, la sua guardia carceraria l'ha cercato su Google 40 minuti prima che il corpo fosse ritrovato: tutti i dubbi su Tova Noel; Non risponde ai familiari, 46enne trovato senza vita in casa; Scalea, identificato l’uomo trovato morto nell’area frangivento: era un moldavo di 38 anni.

Corpo trovato a Pescara, le figlie lo identificano: è il giostraio romano scomparso a dicembreÈ di Rudy Cavazza, il giostraio romano di 54 anni che aveva fatto perdere le sue tracce il 6 dicembre scorso, il corpo senza vita trovato venerdì, in un'area di Spoltore, al confine con Pescara. Oggi ... roma.corriere.it

Trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni, è stato giustiziatoTrovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni, è stato giustiziato. Il corpo era parzialmente coperto da sabbia. laprovinciadibiella.it

Miglior piede del settore giovanile nerazzurro, ricorda tantissimo Dimarco per il tipo di traiettorie che genera con il sinistro. Pochi dubbi sul riscatto (più di 3,5 mln con i bonus), è un 2008 ma fisicamente decisamente più avanti. Ha già provato l'Under 23, promo x.com

Io sono incredulo. La storia della famiglia nel bosco è iniziata male e rischia di finire ancor peggio»: ha pochi dubbi Massimo Ammaniti - tra i più quotati neuropsichiatri infantili, professore onorario di Psicopatologia dello sviluppo alla Sapienza università di Ro - facebook.com facebook