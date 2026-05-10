Verona Sammarco dopo la sconfitta contro il Como | Ho dato tutto Mi sono trovato in una situazione non facile e credo di poter stare in questa categoria
Dopo la sconfitta contro il Como, il tecnico dell’Hellas Verona ha dichiarato di aver dato il massimo e di ritenersi in grado di competere in questa categoria. Le sue parole sono state rilasciate nel post-partita della 36ª giornata di Serie A, lasciando spazio a una riflessione sulla situazione della squadra. La partita ha segnato un momento importante per il club, con le dichiarazioni che hanno fatto seguito al risultato finale.
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