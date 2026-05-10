Verona Sammarco dopo la sconfitta contro il Como | Ho dato tutto Mi sono trovato in una situazione non facile e credo di poter stare in questa categoria

Dopo la sconfitta contro il Como, il tecnico dell’Hellas Verona ha dichiarato di aver dato il massimo e di ritenersi in grado di competere in questa categoria. Le sue parole sono state rilasciate nel post-partita della 36ª giornata di Serie A, lasciando spazio a una riflessione sulla situazione della squadra. La partita ha segnato un momento importante per il club, con le dichiarazioni che hanno fatto seguito al risultato finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui