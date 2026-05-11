Nel podcast di Fanpage.it, disponibile ogni giorno alle 18.00, viene affrontato il tema dell’hantavirus e delle dichiarazioni dei virologi che specificano come questa infezione non sia collegata alla pandemia di Covid-19. La puntata si concentra sulla distinzione tra i due virus e sulla comunicazione ufficiale degli esperti riguardo alle modalità di trasmissione e ai rischi associati all’hantavirus. Il podcast si propone di aggiornare gli ascoltatori sulle notizie più recenti del settore sanitario.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei contagi di Hantavirus registrati sulla nave Hondius e della risposta globale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Hantavirus, perché i virologi dicono che non ha nulla a che vedere con la pandemia di Covid

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RT @boni_castellane: Come mai ci sono virologi che dicono che l'Hantavirus non può causare una pandemia ed altri che dicono che la causerà… x.com

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