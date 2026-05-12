Comunicato Stampa | Progetto ‘Musincanto' Borgia FdI | Nato in pandemia ha trasformato l' isolamento in musica

Durante un evento pubblico, sono intervenuti alcuni consiglieri regionali, tra cui Sonia Brescacin e Anna Leso, nel corso del quale si è parlato del progetto ‘Musincanto’. Questo progetto, nato durante la pandemia, ha avuto come obiettivo trasformare il periodo di isolamento in un’esperienza musicale. La presentazione si è svolta in una cornice ufficiale e sono stati illustrati i dettagli dell’iniziativa.

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