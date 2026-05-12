Comunicato Stampa | Progetto ‘Musincanto' Borgia FdI | Nato in pandemia ha trasformato l' isolamento in musica

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento pubblico, sono intervenuti alcuni consiglieri regionali, tra cui Sonia Brescacin e Anna Leso, nel corso del quale si è parlato del progetto ‘Musincanto’. Questo progetto, nato durante la pandemia, ha avuto come obiettivo trasformare il periodo di isolamento in un’esperienza musicale. La presentazione si è svolta in una cornice ufficiale e sono stati illustrati i dettagli dell’iniziativa.

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Erano presenti anche i consiglieri regionali Sonia Brescacin (Gruppo Misto), e Anna Leso (FdI). Il progetto, nato nel 2021 durante il difficile periodo della pandemia, coinvolge una ventina di alunni dell'Istituto Comprensivo 1 ‘Federico Grava' di Conegliano, in provincia di Treviso, che dedicano il loro tempo extra-curricolare allo studio del canto corale. Nel corso della conferenza stampa, sono stati eseguiti due brani: ‘Nel blu dipinto di blu', di Domenico Modugno, e ‘Fino all'alba' di Arisa, inno ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La professoressa Simonetta Mandis, responsabile del progetto, ha spiegato che “il nostro Coro è nato durante la pandemia, per offrire ai ragazzi un'esperienza extra scolastica.🔗 Leggi su Iltempo.it

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