Comunicato Stampa | Industria Felix a Roma | al Centro e nelle Isole alta redditività e occupazione in crescita

A Roma si tiene l’evento Industria Felix, durante il quale saranno premiate 79 aziende suddivise per sede legale. Nel Lazio, 14 società riceveranno il riconoscimento, tra cui una con sede a Frosinone. Il focus dell’iniziativa riguarda dati relativi a redditività e occupazione delle aziende premiate, che si sono distinte in queste aree. La cerimonia coinvolge aziende provenienti da diverse regioni italiane, con particolare attenzione alle zone del Centro e delle Isole.

Qui di seguito i nomi delle 79 società che saranno premiate distinte per sedi legali. LAZIO (14): Frosinone (1): Saos S.r.l.. Latina (2): Bsp Pharmaceuticals S.p.a., Pmp S.r.l. - Lavorazioni Meccaniche. Rieti (1): Microdos S.r.l.. Roma (8): Archimede S.r.l., Bst Bonifiche S.r.l., Health Italia S.p.a., Intermeta S.r.l., Jet Avionics Aviation & Marine Service Center S.r.l., La Leva S.r.l., Mach Aviation S.r.l., Wgb Energy S.r.l.. Viterbo (2): Carpedil S.r.l., Facma S.r.l.. La prossima tappa si terrà il 14 maggio a Napoli, organizzata da Industria Felix Magazine in co-organizzazione con Regione Campania. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Industria Felix a Roma: al Centro e nelle Isole alta redditività e occupazione in crescita Notizie correlate Comunicato Stampa: INDUSTRIA FELIX MAGAZINE: IN EDICOLA E ONLINE IL NUOVO NUMERO DEDICATO AL MADE IN ITALY È in uscita oggi, venerdì 20 febbraio, il nuovo numero di Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele... Comunicato Stampa: Industria Felix: il decennale della Lombardia con 70 imprese competitiveLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL.