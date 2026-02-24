Comunicato Stampa | L' ASI AL FESTIVAL DI SANREMO CON LA STORICA LAMBRETTA DEL GELATAIO

L'ASI ha portato a Sanremo una Lambretta storica, usata da un gelataio locale per consegne quotidiane. La scelta nasce dalla passione per le icone del passato e dal desiderio di valorizzare i mezzi vintage nel contesto del Festival. La Lambretta, ancora funzionante e ben restaurata, ha attirato l’attenzione di molti visitatori e appassionati di motori d’epoca. La presenza di questo veicolo rappresenta un omaggio alla tradizione locale e alla storia della città.

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: L'ASI AL FESTIVAL DI SANREMO CON LA STORICA LAMBRETTA DEL GELATAIO

