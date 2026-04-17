Comunicato Stampa | DA TORINO A PALERMO CON UN' AUTO STORICA A BIO-BENZINA | PARTITA LA SFIDA DELL' ASI

È iniziato il viaggio tra Torino e Palermo a bordo di una Lancia Flaminia GT Touring del 1967, protagonista di un tour organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano. L'auto utilizza bio-benzina e il percorso rappresenta il primo test di lunga durata promosso dall'associazione. La partenza è avvenuta questa mattina e il viaggio prevede tappe in diverse città italiane prima di arrivare nel capoluogo siciliano.

Una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 è la protagonista del road-tour Torino-Palermo con il quale l'Automotoclub Storico Italiano inaugura il test-drive di lunga durata (10.000 km in totale) che l'iconica granturismo affronterà alimentata esclusivamente a bio-benzina di seconda generazione. La storica Flaminia dell'ASI viaggerà fino al 20 aprile seguendo un percorso suddiviso in 7 tappe per un totale di quasi 2.000 km. Le soste sono state programmate in base all'autonomia della vettura, in modo da poter effettuare i rabbocchi del bio-carburante (che non si trova in commercio nelle normali stazioni di servizio) presso le...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: DA TORINO A PALERMO CON UN'AUTO STORICA A BIO-BENZINA: PARTITA LA SFIDA DELL'ASI Notizie correlate Comunicato Stampa: L'ASI AL FESTIVAL DI SANREMO CON LA STORICA LAMBRETTA DEL GELATAIOPresentato a Roma “Sanremo Vibes”, il nuovo contenitore dalla città del Festival, in onda su San Marino RTV (tutti i giorni a partire dalle 18. Comunicato Stampa: LA COLLEZIONE ASI BERTONE RITORNA A TORINO, NUOVA ESPOSIZIONE ALL'HERITAGE HUBMartedì 31 marzo, presso lo Stellantis Heritage Hub di Torino, si è svolta l'inaugurazione del nuovo allestimento che accoglie la Collezione ASI... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comunicato Stampa: Industria Felix premia a Torino le 42 imprese più competitive del Nord; Lear. Parte procedura trasferimento dello stabilimento di Torino – Federazione Italiana Metalmeccanici; PASTORALE DIOCESANA MIGRANTI: VANDALIZZATA LA SEDE AL DISTRETTO BAROLO.; Nuova giornata di sciopero per i giornalisti anche a Torino, il flash mob in via Garibaldi: La dignità del nostro lavoro incide sulla qualità dell'informazione. Comunicato Stampa: DA TORINO A PALERMO CON UN'AUTO STORICA A BIO-BENZINA: PARTITA LA SFIDA DELL'ASIUna Lancia Flaminia GT Touring del 1967 è la protagonista del road-tour Torino-Palermo con il quale l'Automotoclub Storico Italiano inaugura il ... iltempo.it Comunicato Stampa: LA COLLEZIONE ASI BERTONE RITORNA A TORINO, NUOVA ESPOSIZIONE ALL'HERITAGE HUBMartedì 31 marzo, presso lo Stellantis Heritage Hub di Torino, si è svolta l'inaugurazione del nuovo allestimento che accoglie la Collezione ASI ... iltempo.it COMUNICATO STAMPA Confartigianato Umbria: l’economia regionale travolta dai “venti di guerra” UMBRIA, 14 aprile 2026 – Non è più solo una questione di rincari: è in atto un cambiamento profondo e rischioso per il sistema produttivo regionale. Il 37° Rep - facebook.com facebook