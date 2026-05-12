Comunicato Stampa | Daspo Willy a Padova

Il Questore di Padova ha emesso un Daspo nei confronti di un individuo coinvolto in episodi di violenza. La misura è stata adottata con la motivazione di garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori comportamenti di disturbo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rientra tra le norme volte a tutelare l’ordine pubblico durante eventi pubblici e manifestazioni sportive.

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“La decisione assunta dal Questore di Padova, Marco Odorisio, è assolutamente corretta e merita pieno sostegno. Essere minorenni, soprattutto quando si è ormai vicini alla maggiore età, non può significare godere di una sorta di impunità. Chi aggredisce, minaccia, ruba, intimorisce coetanei, commercianti e cittadini deve sapere che lo Stato c'è, vede, interviene e usa tutti gli strumenti previsti dalla legge”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Daspo “Willy” a Padova. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Padova, Daspo Willy per i militanti che aggredirono i carabinieri? Cosa sapere Questura di Padova dispone quattro Daspo Willy per militanti del centro sociale Pedro. Comunicato Stampa: Auto di Telenuovo vandalizzata a Padova“Un atto vile e inaccettabile, di una sconcertante stupidità: scrivere ‘Giornalista terrorista' sull'auto di servizio di una troupe del TgPadova è un...