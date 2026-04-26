Padova Daspo Willy per i militanti che aggredirono i carabinieri

A Padova, quattro militanti di un centro sociale sono stati destinatari di un Daspo Willy, un provvedimento che vieta loro di frequentare determinati luoghi pubblici. La decisione è stata presa dalla Questura dopo che i soggetti sono stati coinvolti in un episodio di aggressione ai danni di carabinieri durante un’operazione di identificazione. I divieti sono stati emessi con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti.

? Cosa sapere Questura di Padova dispone quattro Daspo Willy per militanti del centro sociale Pedro.. I provvedimenti durano tre anni dopo l'aggressione ai carabinieri del 15 aprile.. La Questura di Padova ha disposto quattro misure di Daspo Willy per un periodo di tre anni nei confronti di alcuni esponenti del centro sociale Pedro, a seguito dell’aggressione avvenuta il 15 aprile scorso in zona stazione. La decisione giudiziaria, che include per tre dei soggetti l'obbligo di firma e per altri due avvisi orali oltre a un provvedimento fuori contesto, arriva dopo lo scontro violento che aveva coinvolto circa quaranta attivisti e sette militari feriti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, Daspo Willy per i militanti che aggredirono i carabinieri Notizie correlate Aggressione ad una pattuglia dei carabinieri: ecco il Daspo Willy per gli arrestatiGli scontri avvenuti in via Annibale da Bassano il 15 aprile sera tra antagonisti del centro sociale Pedro e carabinieri ha lasciato inevitabili... Leggi anche: Treviso-Mestre, due daspo per gli ultras veneziani che aggredirono l'autista Mom Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il questore emette 7 misure di prevenzione (4 Daspo Willy, 3 con obbligo di firma, 2 avvisi orali e 1 Daspo fuori contesto) per 4 del centro sociale Pedro, arrestati per aggressione a carabinieri in via Annibale da Bassano, accerchiati da attivisti - Questura di P - Polizia di Stato; Aggressione ad una pattuglia dei carabinieri: ecco il Daspo Willy per gli arrestati; SCONTRI A PADOVA, DASPO PER QUATTRO DEL PEDRO; Violenza all'Arcella, Daspo Willy ai quattro militanti del CSO Pedro. Attivisti del Pedro arrestati all'Arcella, scattano anche i daspo da locali e stadio. «Accanimento»: via l'obbligo di firmaPADOVA - Per i prossimi tre anni Celeste Fuser, Riccardo Agostini, Francesco Sartori e Davide Fina non potranno entrare nei locali di tutta la provincia di Padova e per tutto il periodo di ... ilgazzettino.it Aggressione ad una pattuglia dei carabinieri: ecco il Daspo Willy per gli arrestatiA seguito dello scontro del 15 aprile sera tra una pattuglia dell'Arma e alcuni componenti del centro sociale Pedro il questore di Padova ha emesso a carico dei quattro arrestati in flagranza sette pr ... padovaoggi.it Daspo Willy per gli arrestati dopo l’aggressione ai Carabinieri: una risposta immediata e concreta dello Stato davanti a fatti gravissimi. Chi accerchia e aggredisce una pattuglia delle forze dell’ordine, arrivando a ferire militari, non può pensare di farla franca. B - facebook.com facebook