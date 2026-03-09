A Padova, un’auto di servizio di una troupe del TgPadova è stata vandalizzata con la scritta “Giornalista terrorista”. L’atto è stato definito come vile e inaccettabile, un gesto che mira a intimidire. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le autorità condannano fermamente il gesto. Nessun'altra informazione sui responsabili è stata resa nota.

“Un atto vile e inaccettabile, di una sconcertante stupidità: scrivere ‘Giornalista terrorista' sull'auto di servizio di una troupe del TgPadova è un gesto intimidatorio che va condannato con fermezza. Ai giornalisti e alla redazione di Telenuovo va la piena solidarietà del Consiglio Regionale e la mia personale”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, in merito al vandalismo avvenuto a Padova, dove ignoti hanno imbrattato con vernice spray il mezzo della Tv, parcheggiato in Piazza delle Erbe mentre la troupe era impegnata in centro. “Colpire chi fa informazione significa colpire un servizio ai cittadini. Il confronto si fa con le idee, non con le scritte e le intimidazioni, per altro anonime e certamente poco coraggiose”, aggiunge Zaia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Auto di Telenuovo vandalizzata a Padova

