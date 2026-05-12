Comunicato Stampa | CRV - Ok per l' aula alla relazione 2025 del Garante regionale dei diritti della persona

Nella seduta di oggi, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la relazione sulla rendicontazione del 2025 del Garante regionale dei diritti della persona. La decisione riguarda l’autorizzazione all’utilizzo dell’aula per discutere e approvare il documento, che riguarda le attività e le iniziative dell’ente durante lo scorso anno. La seduta si è conclusa con il voto favorevole di tutti i presenti.

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(Arv) Venezia, 12 maggio 2026 - La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta di oggi, ha votato all'unanimità il via libera per l'aula alla rendicontazione n. 7 sull'attività del Garante regionale dei diritti della persona nel corso del 2025. La relazione, già illustrata nel dettaglio dall'avvocato Mario Caramel nel corso delle sedute precedenti e munita del parere della Quinta commissione consiliare, descrive l'attività del Garante regionale dei diritti della persona nella triplice funzione di difensore civico, di garante per l'infanzia e l'adolescenza, e di garante dei diritti dei detenuti. Il provvedimento potrà così essere iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea legislativa.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Ok per l'aula alla relazione 2025 del Garante regionale dei diritti della persona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anzianeLa Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha votato all'unanimità l'abbinamento dei progetti di legge... Comunicato Stampa: CRV - Ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo ruraleTerza commissione, ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo rurale La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al... Argomenti più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Illustrato progetto di legge su ambulanti storici del Veneto, abbinato ai pdl sul commercio; Comunicato Stampa: CRV - Vicepresidente Micalizzi riceve al Ferro Fini una delegazione istituzionale dalla Mongolia; Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione, punto sulle Case circondariali: audizioni su Belluno e Rovigo; Comunicato Stampa | Seconda commissione Via libera a modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti. Comunicato Stampa: CRV - Ok a gestione, bilancio economico preventivo e indirizzi attività Azienda Zero(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), ... iltempo.it