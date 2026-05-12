Il Comune di Manfredonia ha dichiarato che la gestione delle spiagge libere rientra sotto la competenza dell’Autorità di sistema. La precisazione arriva in risposta a una comunicazione ufficiale riguardante la gestione delle aree costiere e i relativi interventi. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle responsabilità già assegnate, e si attende un eventuale chiarimento ufficiale da parte dell’Autorità di sistema.

Le spiagge comprese tra il Molo di Levante e il tratto costiero in località Acqua di Cristo non rientrano nelle competenze operative del Comune di Manfredonia né di ASE S.p.A., ma sono affidate all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, cui spettano le attività di gestione e pulizia delle suddette aree. L’Assessora all’Ambiente, MariaRita Valentino, ha dichiarato:“È importante che i cittadini siano correttamente informati sulle competenze attribuite ai diversi enti, affinché non si generi confusione o si attribuiscano responsabilità improprie. La cura del litorale richiede collaborazione istituzionale e un impegno condiviso tra tutti i soggetti coinvolti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Comune Manfredonia: “Spiaggia libera di competenza dell’Autorità di sistema”

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