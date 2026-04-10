Governance dell’autorità l’AdSP | Nomina del segretario generale dettata solo da criteri di competenza e merito

Recentemente alcuni articoli online hanno sollevato dubbi sulla nomina del segretario generale da parte dell’Autorità di sistema portuale. In una nota, l’ente ha precisato che la scelta del segretario si basa esclusivamente su criteri di competenza e merito, negando ogni influenza da parte di altre figure o interessi. La comunicazione sottolinea l’intento di mantenere trasparenza e rispetto delle procedure nelle decisioni di gestione.

LIVORNO – “Recentemente sono apparsi su vari organi di stampa on-line articoli manifestatamente volti a condizionare le prerogative del presidente nella designazione del segretario generale. A tal riguardo, il presidente ribadisce che la proposta di nomina, da sottoporre al comitato di gestione, risponderà esclusivamente a criteri di competenza e merito. Nessuna pressione esterna potrà distogliere l’amministrazione dall’obiettivo di selezionare un profilo tecnico di elevata professionalità, dotato di una comprovata e specifica esperienza nel settore portuale, a garanzia del buon andamento dell’ente”. Replica così, con una nota ufficiale, l’autorità di sistema portuale sul dibattito verso la nomina di Comitato di gestione e segretario generale dell’AdSP. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Governance dell’autorità, l’AdSP: “Nomina del segretario generale dettata solo da criteri di competenza e merito” Alessandro Delpiano nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume PoL’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) ha una nuova guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha... Nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico MeridionaleBRINDISI - Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMam). Temi più discussi: Lista del consiglio e governo dell’impresa: i casi Banco BPM e MPS - DB; home - regione.fvg.it; San Severo nomina Alberto Russi Presidente dell’OIV; Inside Ditel: il potere a Cagliari. Palermo, Tardino nuova commissaria dell'Autorità portuale: è scontro Salvini-SchifaniPolemica interna al centrodestra sulla nomina di Annalisa Tardino, ex europarlamentare ed ex coordinatrice della Lega in Sicilia, diventata nuova commissaria dell'Autorità portuale della Sicilia ... tg24.sky.it Dall’Autorità portuale siciliana al Nitag e Ius Scholae. L’estate dei veleni tra Forza Italia e LegaDue, i due profili di illegittimità evidenti individuati dal governatore (e presidente del consiglio nazionale dei berlusconiani): La totale assenza di concertazione con la Regione siciliana, in ... repubblica.it In vista della ormai prossima nomina degli scrutatori ai seggi, in occasione delle Elezioni comunali indette per le giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, la Commissione Elettorale Comunale ha deciso di dare la priorità agli elettori del Comune di - facebook.com facebook "Ciao Gianmarco, sono contento della tua nomina perché i tuoi passi lungo il tortuoso cammino della politica saranno senz'altro giusti, perché io ti conosco". Così Adriano Celentano 'saluta' con un post su Instagram il nuovo incarico di Gianmarco Mazzi, alla x.com