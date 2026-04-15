Comune di Manfredonia e Arpal Puglia | insieme per promuovere il sistema lavoro

Il 22 aprile si terrà a Manfredonia un evento chiamato Job Day, organizzato in collaborazione tra il Comune e Arpal Puglia. L'iniziativa mira a favorire l'incontro tra aziende e persone in cerca di occupazione, offrendo spazi di confronto e possibilità di inserimento lavorativo. L'evento si svolgerà presso una sede cittadina e coinvolgerà diverse imprese locali e regionali, con l'obiettivo di promuovere il sistema lavoro nel territorio.

L’iniziativa è un appuntamento importante per il territorio, capace di mettere in relazione il sistema produttivo locale con chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative. Lo Spazio Recruiting, curato da ARPAL Puglia, vedrà la presenza di circa 25 imprese, con oltre 60 profili professionali ricercati e più di 130 posizioni disponibili. Inoltre, per la prima volta in questa tipologia di eventi, ci sarà la possibilità di iscriversi alle “Liste di Disponibilità”, elenchi sempre attivi a disposizione delle aziende in cerca di personale “I recruiting day – in collaborazione con enti locali e associazioni di categoria – rappresentano occasioni preziose per rispondere ai fabbisogni occupazionali delle imprese pugliesi”, dichiara il direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Comune di Manfredonia e Arpal Puglia: insieme per promuovere il sistema lavoro Manfredonia: Arpal e Comune insieme per recruiting con imprese del territorioManfredonia, 13 aprile 2026 – Nasce dalla collaborazione tra il Centro per l’Impiego di Manfredonia - ARPAL Puglia e il Comune di Manfredonia lo... Manfredonia, il 22 aprile torna il Job Day: seconda edizione promossa dal Comune in collaborazione con ARPAL PugliaIl Comune di Manfredonia, in collaborazione con ARPAL Puglia, promuove la seconda edizione del Job Day, in programma il 22 aprile presso il Palazzo... Temi più discussi: COMUNE MANFREDONIA Comune di Manfredonia, incarico legale per il Consiglio di Stato: impegno da 4.900 euro; Giornata della Costa: il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza alla terza edizione; MANFREDONIA: ARPAL E COMUNE INSIEME PER RECRUITING CON IMPRESE DEL TERRITORIO – 22 aprile; LA CROCE ROSSA ITALIANA/ A MANFREDONIA LA 4ª EDIZIONE DELLE OLIMPIADI DI PRIMO SOCCORSO. COMUNE MANFREDONIA Comune di Manfredonia, incarico legale per il Consiglio di Stato: impegno da 4.900 euroAffidata all’avvocato Ermelinda Pastore la difesa dell’Ente nel giudizio di appello promosso da Cellnex Italia ... statoquotidiano.it Manfredonia e accoglienza: la nota di Europa Verde sui richiedenti asiloCon riferimento a quanto affermato da esponenti politici e non, in ordine al progetto di alloggio temporaneo di richiedenti asilo politico nella città di Manfredonia e importante spiegare quanto segue ... manfredonianews.it AVVISO ALLA CLIENTELA Comune di Manfredonia Si porta a conoscenza della Gentile Clientela che, il Comune di Manfredonia, con Ordinanza n. 81/2026, causa incontro di calcio presso lo Stadio “Miramare”, ha sospeso la circolazione dei veicoli nelle stra - facebook.com facebook