Le forze politiche del campo largo avellinese si preparano a riunirsi martedì prossimo per discutere della situazione politica in vista delle prossime elezioni comunali. L’incontro si svolgerà senza la presenza di esponenti della Sinistra, che non parteciperanno alla riunione. La riunione rappresenta un momento di confronto tra i rappresentanti delle varie forze politiche coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Le forze politiche del campo largo avellinese si riuniranno martedì prossimo per un punto della situazione in vista delle prossime amministrative. Una convocazione non pervenuta alle associazioni di Sinistra “Avellino Prende Parte”, “Controvento” e “SiPuò” che pure nell’ultima tornata avevano appoggiato il progetto allargato del centrosinistra. Di qui la dura presa di posizione: “Tanto tuonò che piovve. Dopo aver evocato per mesi le qualità del cosiddetto civismo appare paradossale che, al momento di convocare gli esponenti della possibile coalizione di centrosinistra, proprio i rappresentanti delle associazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, il summit del “campo largo” ma senza esponenti della Sinistra

Elezioni comunali. Primo vertice del 'campo largo' del centrosinistra: si va verso una coalizione unitaSi è svolta nella serata di oggi la prima riunione del percorso di confronto politico del campo largo del centrosinistra in vista delle prossime...

Summit nel centrosinistra: il 'Campo Largo' già al lavoro per il post MatacenaSi è tenuto presso la sede del Partito Democratico di Aversa il primo incontro ufficiale del tavolo di centrosinistra, convocato con l’obiettivo di...

Una selezione di notizie su Comunali il summit del campo largo ma....

Temi più discussi: Garisenda, summit con il Ministero: Il Comune promette collaborazione; Petracci e Malvatani al contest del Pd di Fermo: il partito è diviso, summit con gli alleati; Emilia-Romagna, sulla sicurezza il Pd cambia marcia. Di Stasi: Sui Cpr discussione chiusa. E de Pascale va al summit di Nardella con i riformisti; Comune di Udine: Boom di domande per il bando rilancio economico.

Summit tra il comitato e il Comune: Al lavoro sulle zone critiche. Polizia locale, 23 nuovi agentiDurante il confronto durato tre ore si è parlato anche di campi nomadi e di un possibile trasloco del Drop-in. Il comandante Sola ha annunciato inoltre un bando sugli assistenti civici: saranno operat ... msn.com

Garisenda, summit con il Ministero: Il Comune promette collaborazioneIl sottosegretario Borgonzoni: Hanno mostrato i dati del monitoraggio e garantito un invio mensile dei rilievi. Ma la sensazione è che si navighi a vista. Attesa per i tralicci in arrivo ad aprile, ... ilrestodelcarlino.it

Formazione dei dipendenti comunali, intesa tra Anci e Politecnica Marche. Corsi gratuiti per potenziare la capacità amministrativa. Silvetti: "Aggiorniamo la Pa" #ANSA x.com

Il comandante Casu scrive ai dipendenti comunali: «Un atto scorretto e illegittimo» CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook