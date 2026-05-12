Le trattative per le elezioni comunali del 2027 a Codogno sono in pieno svolgimento, con diverse forze del centrodestra che cercano di definire alleanze e candidature. Negli ultimi mesi, la situazione politica locale ha subito cambiamenti significativi, rendendo più complesso il quadro degli accordi. Le varie forze coinvolte stanno lavorando per trovare una sintesi, ma ancora non si sono definiti i punti chiave delle alleanze.

Le manovre per le amministrative del 2027 a Codogno sono entrate nel vivo, ma il quadro politico attuale è diametralmente opposto rispetto a quello di pochi mesi fa. Infatti, per esempio, la scomparsa di Severino Giovannini, storico assessore ai lavori pubblici, ha rimescolato le carte. Defenestrato nel settembre 2024 per manovre di palazzo messe in atto su richiesta di Forza Italia, Giovannini era pronto a correre come candidato sindaco, anche da solo con la sua lista civica. Ora, nel centrodestra, delineare il dopo Passerini (nella foto), che non può piu ricandidarsi, presuppone uno sforzo in più. La Lega rivendica il primato del 31% (dato delle amministrative del 2021) e punta sulla continuità, magari mettendo sul piatto nomi come Matteo Zambelloni e Mara Fontanella, ma c’è chi in seno alla coalizione vorrebbe un cambio di prospettiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunali, si è complicato il “puzzle“ del centrodestra

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