Tavolo del centrodestra a Napoli per le Comunali

A Napoli si è svolto un incontro tra i rappresentanti del centrodestra per discutere delle prossime elezioni comunali. Durante il meeting, è stato comunicato che l’esito è stato positivo e sono stati affrontati vari aspetti legati alla candidatura e alle strategie elettorali. Nessun dettaglio sui nomi o sulle decisioni finali è stato reso noto al momento.

" Esito positivo, a margine del tavolo del centrodestra a Napoli. Presenti Marta Schifone, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Franco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia, Gianluca Cantalamessa, segretario provinciale della Lega a Napoli e Riccardo Guarino, segretario provinciale di Noi Moderati. Si è parlato di elezioni amministrative, sulle quali gli esponenti dei partiti hanno condiviso la volontà di presentarsi uniti in tutti i Comuni, individuando i profili migliori. Attenzione anche all'appuntamento con il Referendum sulla giustizia, sul quale faremo fronte comune per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del tema".