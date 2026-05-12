Comunali Arcigay e Agedo | Parole omofobe incompatibili con chi ambisce a rappresentare le istituzioni

Durante la campagna elettorale sono state sollevate critiche da parte di Arcigay e Agedo nei confronti di un candidato della lista Reset, che ha espresso parole considerate omofobe. Le due associazioni hanno condannato con fermezza quanto accaduto e hanno giudicato le giustificazioni fornite dal candidato insufficienti. La vicenda si inserisce nel contesto delle elezioni comunali in corso, dove il rispetto verso le diversità è al centro del dibattito pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui