Comunali Arcigay e Agedo | Parole omofobe incompatibili con chi ambisce a rappresentare le istituzioni
Durante la campagna elettorale sono state sollevate critiche da parte di Arcigay e Agedo nei confronti di un candidato della lista Reset, che ha espresso parole considerate omofobe. Le due associazioni hanno condannato con fermezza quanto accaduto e hanno giudicato le giustificazioni fornite dal candidato insufficienti. La vicenda si inserisce nel contesto delle elezioni comunali in corso, dove il rispetto verso le diversità è al centro del dibattito pubblico.
“Come Arcigay e Agedo stigmatizziamo con fermezza quanto accaduto e riteniamo insufficienti le giustificazioni arrivate nelle ultime ore, dal candidato della lista Reset (con Battaglia sindaco)”.Così in una nota le due associazioni che sottolineano: "Le scuse, quando intervengono soltanto dopo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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