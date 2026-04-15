Livorno | Danni e tentati furti nelle sedi di Arcigay Agedo e Anppia | Fatto grave Quadro sempre più allarmante

Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, le sedi di tre associazioni locali sono state danneggiate e prese di mira da tentativi di furto. Le porte sono state distrutte e gli uffici trovati a soqquadro, causando danni materiali significativi. L’episodio riguarda le organizzazioni Arcigay, Agedo e Anppia, che hanno segnalato i danni alle autorità competenti. Nessuna informazione è stata diffusa circa eventuali arresti o sospetti.

Porte distrutte e uffici a soqquadro. Questo lo scenario che si è presentato agli appartenenti di Arcigay Livorno, Agedo Livorno e Anppia le cui sedi nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile sono state prese di mira dai ladri. Ingenti i danni agli uffici di via Terreni anche se i.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate I ghetti islamici nelle roccaforti Pd: un quadro allarmanteLe chiamano “no go zone” e stanno a indicare quei ghetti ad alta densità islamica, dove le leggi dello Stato sono sospese perché comanda la... Emergenza sicurezza a Borgo Incoronata, quattro tentati furti e un'auto rubata nelle ultime 24 oreResidenti preoccupati, chiedono risposte alle istituzioni competenti, dal rafforzamento dei controlli al completamento e messa in funzione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Presunto stupro di gruppo, anche Mawete (Livorno) tra gli indagati; Livorno, morta in moto sul Romito: coinvolta anche un'auto - I dubbi sulla dinamica; Stuprata dopo una festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra calcio; ‘Ndrangheta, 54 misure cautelari in diverse città. Livorno, truffa del finto carabiniere sventata: arrestato 37enne, salvati 15mila euroLivorno, sventata truffa del finto carabiniere: arrestato 37enne mentre tentava di farsi consegnare 15mila euro da un’anziana. lamilano.it Livorno, furto nella caserma dei Vigili del Fuoco: rubato un divaricatore per il soccorso stradaleColpo nella notte ai danni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno. Intorno alla mezzanotte del 31 marzo, ignoti si sono introdotti furtivamente all’interno della sede centrale di via ... livornopress.it Livorno come era.... (foto di Livorno vecchia e di Livornesi del 1800-1900) facebook In #FiPiLi 4 km di code tra Empoli ovest e San Miniato verso Livorno per incidente #viabiliTOS x.com