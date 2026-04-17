A Livorno sono stati segnalati diversi episodi di furto, effrazione e vandalismo nelle sedi di associazioni impegnate nel sociale, tra cui Arcigay, Agedo e Anppia. La vicepresidente della Regione Toscana ha espresso vicinanza alle organizzazioni colpite, commentando la situazione che si è verificata nel corso degli ultimi mesi. Questi eventi hanno causato danni alle strutture e alle attività delle associazioni, che si occupano di tematiche legate alla comunità e ai giovani.

LIVORNO – La vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop ha espresso preoccupazione per i numerosi casi di furto, effrazione e vandalismo che in questi mesi hanno colpito a Livorno associazioni e organizzazioni del sociale. L’ultimo episodio, si ricorda in una nota della vicepresidente, si è verificato alcuni giorni fa ai danni della sede di Arcigay, Agedo e Anppia. “Gli episodi iniziano a essere davvero troppi e meritano attenzione da parte delle istituzioni e della cittadinanza”, sottolinea Diop, che invia la propria solidarietà alle realtà associative vittime di quanto accaduto e alla comunità Lgbtqia+, “ritrovatasi ultimamente al centro di plurimi attacchi, in merito ai quali sento di ribadire il pieno impegno della Regione Toscana a tutela dei diritti e contro le discriminazioni”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Livorno: danni e furti nelle sedi di Arcigay, Agedo e Anppia. Diop: “Solidarietà alle associazioni”

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