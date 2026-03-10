Completati i lavori di riqualificazione della stazione Salerno Irno

Sono stati completati i lavori di riqualificazione della stazione Salerno Irno. La ristrutturazione è stata realizzata da Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS Italiane, con l’intento di migliorare la funzionalità e l’accessibilità dello scalo ferroviario. La stazione ora presenta un aspetto più moderno e più adatto alle esigenze dei viaggiatori.

La stazione ferroviaria di Salerno Irno cambia volto. Si sono conclusi i lavori di restyling realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con l’obiettivo di rendere lo scalo ferroviario più moderno, accessibile e funzionale per i viaggiatori. L’intervento rientra nel più ampio programma di rinnovamento infrastrutturale promosso da RFI per migliorare la qualità dei servizi nelle stazioni italiane e l’esperienza di viaggio dei milioni di utenti che ogni anno utilizzano la rete ferroviaria. Interventi sul fabbricato viaggiatori. I lavori hanno interessato innanzitutto il fabbricato viaggiatori, completamente ristrutturato. Tra gli interventi principali figurano il rifacimento del tetto, il rinnovo dell’illuminazione e la posa di una nuova pavimentazione. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Completati i lavori di riqualificazione della stazione Salerno Irno Articoli correlati Leggi anche: Salerno, completati i lavori di restyling della Stazione Irno Leggi anche: Completati i lavori di restyling della stazione di Salerno Irno Contenuti utili per approfondire Salerno Irno Temi più discussi: Salerno, completati i lavori di restyling della Stazione Irno; Completati i lavori di restyling della stazione di Salerno Irno; Salerno, completati i lavori di restyling della Stazione Irno; Completati i lavori di restyling nella Stazione di Salerno Irno. Completati i lavori di restyling della stazione di Salerno IrnoL'intervento, si spiega in una nota, ha riguardato in primis il fabbricato viaggiatori, completamente ristrutturato mediante il rifacimento del tetto, la realizzazione di nuovi bagni pubblici accessib ... rainews.it RFI: completati i lavori di restyling della stazione di Salerno Irno. Iinvestimento economico di circa 840mila euro(FERPRESS) – Salerno, 10 MAR – La stazione di Salerno Irno cambia volto. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con l’obiettivo di ren ... ferpress.it Salerno Irno si rinnova: stazione più moderna e accessibile - facebook.com facebook Salerno Irno, completati i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria x.com