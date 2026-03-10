Rapporto UNICEF | raggiunti oltre 15 mila minorenni rifugiati e migranti in Italia nel 2025

Nel 2025, in Italia sono state registrate oltre 66 mila persone migranti e rifugiate arrivate via Mediterraneo centrale. Di queste, circa il 30% erano minori, tra cui circa 12 mila minorenni. Durante l'anno, l'UNICEF ha raggiunto più di 15 mila di questi minori rifugiati e migranti, offrendo assistenza e supporto sul territorio italiano.

Nel 2025 sono state oltre 66 mila le persone migranti e rifugiate arrivate in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, 2 su 10 erano minorenni, tra cui circa 12.000 non accompagnati. 10 marzo 2026 – Secondo i dati del nuovo Rapporto Annuale 2025, l’UNICEF ha raggiunto lo scorso anno oltre 15 mila bambine, bambini, adolescenti e giovani migranti e rifugiati con il programma in Italia. Nonostante la riduzione di risorse rispetto all’anno precedente, l’UNICEF nel 2025 ha continuato a garantire gli interventi a supporto delle istituzioni per rispondere ai bisogni delle persone con vulnerabilità e rendere i modelli di intervento testati replicabili e sempre più sostenibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

